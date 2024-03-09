وزير التجارة: قدرتنا الشرائية لا بأس بها مقارنة بالدول الجارة

أكد وزير التجارة الطيب زيتوني، أن رفع القدرة الشرائية للمواطنين أمر من سمات الجزائريين والمتضامنين مع أبناء وطنهم، مشيرا إلى أن قدرتنا الشرائية لابأس بها مقارنة ببعض الدول، خاصة الجارة.

وذكر الوزير، في ندوة اقتصادية لمجلس التجديد الإقتصادي الجزائري، بالإلتزام رقم 29 لرئيس الجمهورية، والذي يؤكد الدور الحيوي لحماية القدرة الشرائية. مشيرا إلى أنهم اليوم ينخرطون في هذ المسعى في الحفاظ على القدرة الشرائية.

وأشاد الوزير، بموقف مجلس التجديد الإقتصادي، والدور الحيوي له في تعزيز الإستقرار الاقتصادي للبلاد. وتعزيز الثقة في المنتجات الجزائرية المحلية والصناعة الوطنية في الأسواق المحلية.

كما شكر زيتوني، جميع المنتجين المصنعين الجزائريين على انخراطهم الإرادي في هذا المسعى.