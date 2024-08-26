وزير التجارة: قيمة الصادرات بلغت 30.36 مليار دولار

كشف وزير التجارة وترقية الصادرات الصيب زيتوني، أن الميزان التجاري خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2024 سجل فائضا قدره 3.75 مليار دولار أمريكي.

وأضاف وزير التجارة، أن قيمة الواردات بلغت 26.62 مليار دولار. بينما بلغت قيمة الصادرات 30.36 مليار دولار. وأكد أن هذه الأرقام تشير إلى تحد كبير يتطلب من أعضاء اللجنة العمل الجاد لتجسيد برنامج الحكومة والتعليمات الموجهة من رئيس الجمهورية. خاصة تلك المتعلقة بإعادة رسم معالم سياسة التجارة الخارجية.

كما أعلن الوزير عن تنصيب لجنة متابعة التجارة الخارجية. مشددا على أهمية الإلتزام بعقد الإجتماعات بصفة منتظمة ودورية وفق المرسوم التنفيذي المؤطر لعمل هذه اللجنة. وأكد أن النتائج التي ستنبثق عن أشغال اللجنة سترفع إلى المجلس الاستشاري الأعلى لترقية الصادرات (CNCPE). والمجلس الأعلى لضبط الواردات (CNI) لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.