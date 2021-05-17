وزير التجارة: كل السلع كانت متوفرة في رمضان وبأسعار معقولة

أكد وزير التجارة، كمال رزيق، إن كل المواد الاستهلاكية كانت متوفرة في رمضان، حتى بعض المواد غير الموسمية.

وأورد الوزير، في تصريح له على هامش اللقاء الوطني التقييمي الخاص بقطاع التجارة لشهر رمضان، إنه وخلال شهر رمضان، لم تنعدم أي مادة في السوق.

وبخصوص الأسعار، أوضح الوزير أنها كانت معقولة، بإستثناء بعض المواد التي شهدت غلاء على غرار البطاطا واللحوم البيضاء.

وأوضح رزيق، إن ارتفاع أسعار البطاطا، راجع كون فترة جني هذا المحصول لم تحل بعد.

مشيرا إلى أنه وبدخول بعض الولايات إلى مرحلة جني البطاطا، ستنخفض أسعارها في الأسواق.

وبخصوص أسواق الرحمة، كشف الوزير، إنه قد تم فتح 333 سوق عبر 260 بلدية في رمضان.