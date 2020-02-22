وزير التجارة كمال رزيق يلتقي وفدا من صندوق النقد الدولي

إستقبل وزير التجارة كمال رزيق، رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي، اليوم السبت، بمقر وزارة التجارة، وفدا من صندوق النقد الدولي يقوده المستشار بقسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جون فرونسوا دوفين.

وحسب بيان لوزارة التجارة، فإن هذا اللقاء جاء في إطار البعثات الدورية لخبراء الصندوق الدولي إلى الجزائر.

وقال البيان إن وزير التجارة والوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، استعرضا رفقة ممثل صندوق النقد الدولي علاقات التعاون بين الجزائر والمؤسسة المالية الدولية في قطاع التجارة.

وقدم الوزير رزيق، خلال اللقاء، عرضا عن الخطوط العريضة لقطاعه من خلال برنامج الحكومة الذي صادقت عليه غرفتا البرلمان ومجلس الأمة مؤخرا.

وأبرز الوزير، خلال حديثه، التوجه الاقتصادي للجزائري الجديدة من خلال الإنفتاح على كل الشركاء والمؤسسات الدولية من أجل بناء اقتصاد قوي ومتنوع بعيدا عن الريع البترولي.

كما تطرق وزير التجارة إلى موضوع تحسين مناخ الأعمال اليوم خاصة بعد تخلي الحكومة عن قاعدة 51/49 إلا في بعض القطاعات الإستراتيجية والتي كانت عائقا حقيقيا وجه الإستثمار الأجنبي.