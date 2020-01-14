وزير التجارة..لا تقديم لتحفيزات دون مقابل

أكد وزير التجارة،كمال رزيق، أنه لن يتم بعد اليوم تقديم تحفيزات للمستثمرين بدون مقابل.

وقال رزيق، أمس الإثنين نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، أنه من اليوم فصاعدا سترتبط التحفيزات بما تقدمه من فائدة للاقتصاد الوطني.

وشدد على ضرورة ربط مستوى الإمتيازات التي تمنح للمستثمرين، بما تقدمه من فائدة على الإقتصاد الوطني.

وقال رزيق “زمن التحفيزات من دون مقابل قد ولى .. تقديم التحفيزات مرتبط بما ستعود به من نفع على الاقتصاد، هذه هي الديناميكية التي نسعى إليها مستقبلا”.

وبخصوص قانون المالية الجديد، إعتبر وزير التجارة أنه بالرغم من الظرف الخاص جدا الذي تم إعداده فيه، إلا أنه يتضمن عدة مكاسب من بينها الحفاظ على الطابع الإجتماعي للدولة.