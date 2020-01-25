وزير التجارة: “لا نريد أن تكون الجزائر مزبلة للسيارات المستعملة الأجنبية”

قال وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم السبت، لا نريد أن تكون الجزائر مزبلة للسيارات المستعملة الأجنبية.

وأضاف خلال الندوة الصحفية التي نشطها على هامش اللقاء الوطني لإطارات الوزارة، “صحيح أن قانون المالية لسنة 2020 نص على مرسوم تنظيمي يحدد طريقة وشروط وكيفيات استيراد السيارات أقل من 3 سنوات، لكن نريد أخذ وقتنا في هذا الموضوع لا نريد أن تكون الجزائر مزبلة للسيارات المستعملة الأجنبية”.

وأشار أن الإجراءات الخاصة بهذا المرسوم سيتم الكشف عنها قريبا، من خلال تحديد طريقة مراقبة مطابقة السيارات ا المستعملة التي سيتم استيرادها.

وحسب ما ينص عليه قانون المالية لسنة 2020، تتيح المادة 110 من استيراد السيارات السياحية التي تقل عن ثلاث سنوات والمستوردة من طرف الخواص المقيمين مرة كل ثلاث سنوات، وذلك على حساب أموالهم الخاصة المتواجدة برصيدهم بالعملة الأجنبية الذي تم فتحه بالجزائر، ويجيز قانون المالية لسنة 2020 استيراد السيارات ذات محرك بنزين او ديزل شرط احترام المعايير البيئية.