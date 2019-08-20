وزير التجارة..لا يهم الدول التي تُستورد منها السيارات

أكد وزير التجارة، السعيد جلاب، أن ملف استيراد السيارات لا يزال قيد الدراسة من جميع جوانبه.

وأوضح جلاب، أن الملف في أيدي جيدة، وعند الانتهاء منه، سيتم وضعه على مكتب الوزير الأول.

وبخصوص الدول المعنية باستيراد سيارتها، قال الوزير ، إن مكان جلب السيارة لا يشكل مشكل في الملف.

ولم يعط جلاب، تفاصيل كثيرة حول الموضوع، مبررا أن العمل على ملف استيراد السيارات، لم ينته بعد.

ومن جهة أخرى، أشار المسؤول الأول في القطاع، إلى أن من بين العراقيل التي يجب التكلم عليها هي المؤسسات الناشئة.

وأوضح أنها في كل الإدارات تدخل في إطار مؤسسة مصغر، وتطبق عليها إجراءات غير الإجراءات المعمول بها مع المؤسسات الأخرى.

وذكر الوزير، أن بعض المؤسسات ذهبت إلى دول أجنبية لأنها لم تتكيف مع الظروف في الجزائر.