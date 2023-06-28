قناة النهار وزير التجارة لعمال النظافة..”ربي يعاونكم نتوما أسياد الرجال” بقلم قناة النهار نشر في 28 جوان 2023 - 12:19 شارك غرِّد أرسل 33 0 وزير التجارة لعمال النظافة..”ربي يعاونكم نتوما أسياد الرجال” إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Shmvd اقرأ أيضا صريح جدا : هذه هي أدعية الحجاج الجزائريين عند ذهابهم للحج قناة النهار 11 جوان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون :"مشكل مالي لايحلّ بالقوة " قناة النهار 15 جوان صريح جدا: هذه هي أسعار أضـ_احي العيد بالعاصمة .. قناة النهار 17 جوان عين الدفلى / سناء حملاوي..طفلة تحتاج 500 مليون سنتيم لتسترجع بصرها قناة النهار 24 جوان صريح جدا: هذا هو دور الشباب الجزائري في عيد الأضحى .. قناة النهار 27 جوان عطل في الابواب الالكترونية لملعب 19 ماي بعنابة يؤخر عملية دخول أنصار الخضر قناة النهار 20 جوان المغير / خولة خمس سنوات من المعاناة بمرض نادر ينخر جسدها قناة النهار 25 جوان جزائريون: سلالة "سيدوان".. خيار سكان الجنوب الأول لعيد الأضحى قناة النهار 26 جوان شنقريحة: الرهان اليوم هو أن يلتقي الجزائريون كلهم حول ما يجمعهم من تاريخ واحد ومصير مشترك قناة النهار 16 جوان عملية إقصاء مترشحين من داخل مركز الإمتحان وعدم وجود توضيحات من مدير التربية في عين الدفلى ..التفاصيل قناة النهار 13 جوان