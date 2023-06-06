وزير التجارة للنهار اونلاين: نعمل على تعميم فتح نقاط بيع الأضاحي عبر كافة الولايات

أفاد وزير التجارة وترقية الصادرات الطبيب زيتوني في تصريح مقتضب خص به “النهار أونلاين”، اليوم الثلاثاء بتنصيب لجنة مشتركة بين قطاعه ونظيره للفلاحة والتنمية الريفية من أجل وضع نقاط لبيع الأضاحي لفائدة المواطنين.

وأكد المسؤول الأول على القطاع على أن المشروع هذا سيجسد في المستقبل القريب قبل أن يشير إلى مقترح تقدمت به مصالحه لوزارة الفلاحة من أجل تعميم المشروع ليشمل كافة ربوع الوطن.

وبخصوص توقعاته حول أسعار الأضاحي رد الوزير قائلا “السوق حر ولا يمكننا التحكم في او تحديد الأسعار”.