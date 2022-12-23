وزير التجارة للنهار tv: المنتوج الوطني بإمكانه ولوج الأسواق الإفريقية

قال وزير التجارة، كمال رزيق، في تصريح خص به النهار تيفي إن تظاهرة “الأسيهار”. فرصة لترقية التبادلات التجارية وتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول الجوار.

وقال وزير التجارة إن المنتوج الوطني بإمكانه ولوج الأسواق الإفريقية. مشيرا إلى أن الجزائر باشرت فتح قواعد لوجستكية في موريتانيا، السنغال والنيجر للترويج لمنتجاتها.

وأكد وزير التجارة للنهار tv أن الطريق العابر للصحراء و الطريق بين تندوف الزويرات الموريتانية شريان إقتصادي مهم.

وأشار كمال رزيق أن الجزائر تحوز على شبكة طرقات بإتجاه إفريقيا مهمة للتجارة البينية.