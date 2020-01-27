وزير التجارة: لن تُباع أي مادة مدعمة إلاّ بسعرها القانوني

جدّد، وزير التجارة، كمال رزيق، تحذيره لتُجار المواد الإستهلاكية المدعمة من طرف الدولة، مؤكدا على وجوب دخولهم الصف القانوني.

وحسب تغريدة لوزير التجارة، عبر التوير، أكّد على أنّ كل السلع المدعمة من طرف الدولة لن تباع إلّى بسعرها القانوني المحدد من طرف الوزارة.

وشدّد، المسؤول الأول في قطاع التجارة، على التجار أن يحترموا القانون، مشيرا أنّه لا يمكن لأي كان التطاول عليه.

وعرّج خليفة الراحل بختي بلعايب، على أزمة الحليب، حيث قال في ذات الصدد أنّ الحليب لن يُباع في المحلات إلاّ بالقيمة المحددة له من طرف قطاعه.

وقال إنّ قطاعه لم يُطالب تجار هذه المادة المدعمة والموجهة خصيصا لفئة الزواولة، سوى بيعها بالسعر الذي حددته الدولة.

كما رحب الوزير بتجار الحليب الذين يحترمون القانون، مشيرا إلى أنّ قطاعه لم يُجبر أي أحد لمزاولة هذا النشاط.

كما دعا التجار الذين لم يساعدهم تطبيق القانون الخاص بسعر مادة الحليب على تغيير نشاطهم التحاري، حسب قول ذات الوزير.