وزير التجارة: لن نستورد إلا ما نحتاجه وهدفنا مضاعفة رقم التصدير

قال وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم السبت، إنّ الدولة الجزائرية لن تستورد إلا ما تحتاجه.

وأضاف خلال الندوة الصحفية التي نشطها على هامش اللقاء الوطني لإطارات الوزارة، “عندما نمنع المنتجات لا يعني احتكار هذه الشعبة، وضعنا دفتر الشروط، وحددنا فيه شروط إنتاج المواد التي لن تستوردها الجزائر مجددا”.

وأكد قائلا ” من شروط إنتاج المواد الممنوعة من الاستيراد، أن لا يتغير السعر، أن تبقى الكمية ثابتة، وذات جودة عالية ترضي المواطن”.

وأشار الوزير أنه في حال عدم امتثال المستثمرين الذين يريدون خوض هذه التجربة الى الشروط، سيتم إلغاء منتوجاتهم، مع تعويض الدولة على استفادتهم من الامتيازات.

وأوضح الوزير أن الحكومة السابقة كانت تستورد فوق الاحتياجات، ولهذا ارتأت الحكومة الحالية الى تقليص فاتورة الاستيراد ومضاعفة التصدير من خلال تعزيز المنتوج المحلي.

كما أكد أنه سيتم تحيين قائمة المواد المستوردة كل سنة، من حيث الكم والكيف.

وأضاف ” مهمتنا الحفاظ على المنتوج الوطني والدفاع عليه، وما يهمني أكثر هو حماية المستهلك”.