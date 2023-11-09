وزير التجارة: لن نسمح بتلاعب الوسطاء بأسعار السيارات

أكد وزير التجارة، الطيب زيتوني، اليوم الخميس، أن وزارته ستقوم بتتبع أسعار السيارات من العلامة وحتى وصولها للمواطنين، مشددا على عدم السماح للوسطاء بالتلاعب بأسعارها.

ووجه الوزير، في تصريح صحفي على هامش الإنطلاق الرسمي في تسويق سيارات CHERY، نداء للمصنعين والمستوردين بإحترام سلسلة التسويق، حتى تصل السيارات للمواطنين بأسعار معقولة.

وقال زيتوني، أن هناك إختلالات كبيرة بين السعر الذي يصدر عن العلامة، والسعر الذي يتلقاه المواطن، والذي تصل فيه السيارات إلى أسعار خيالية وإضافات كبرى.

وكشف الوزير، عن وضع برنامج لتتبع سعر السيارة منذ تسويقها من العلامة، حتى وصولها إلى المواطن.

مشيرا إلى أن الوزارات المعنية ومنها وزارة التجارة، ستقوم بتتبع ومراقبة سلسلة التسويق. لعدم منح الفرصة للوسطاء برفع السعر للمواطنين.

كما كشف زيتوني، عن إنطلاق المصالح المعنية، مع علامة شيري في هيكلة الأسعار والتي صادقت عليها وزارة الصناعة. من أجل إحترام السعر المرجعي لتركيب وتصنيع السيارات.

وأكد وزير التجارة في الأخير، أن كل هذه الإجراءات، تهدف إلى ضبط السوق الجزائرية في الأسعار والتسويق.