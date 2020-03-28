وزير التجارة: لن يكون هناك تذبذب في التموين المواد واسعة الإستهلاك في الولايات المعنية بالحجر

أجرى اليوم وزير التجارة كمال رزيق إتصالا بولاة الجمهورية للولايات المعنية بالحجر الصحي الجزئي من أجل دراسة سبل تموين الولايات.

وأوضحت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها على الفيسبوك أن الوزير طمأن الولاة انه تم دراسة كل سبل للتموين وفق خطة مسبقة ومدروسة.

وأضاف البيان أن عمليات التموين ستكون بشكل عادي ودون أي تذبذب أوإضطراب لكل المواد واسعة الإستهلاك كما سبق التكفل بولايتي البليدة والعاصمة

كما اسدى الوزير تعليمات للمدراء العاميين والجهويين للولايات المعنية بالحجر بالسهر على إلتزامات القطاع خاصة في هذا الظرف الحالي .

وأكد الوزير للمدراء العاميين والجهويين على ضرورة الإمتثال السريع لأوامر الولاة لضمان تموين الاسواق بالشكل العادي.

وجاء هذا الإجراء بعد قرار الوزير الاول برفع الحجر الصحي الجزئي إلى 9 ولايات إضافة إلى ولاية البليدة والعاصمة.

وتدخل هذا في إطار سترتيجية القطاع الخاصة بالأزمة التي تمر بها الجزائر على غرار باقي دول العالم.