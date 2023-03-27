وزير التجارة: ليس لدينا مشكل ندرة في المواد الاساسية

نفى وزير التجارة، الطيب زيتوني، اليوم الإثنين، خلال حلوله ضيفا على فوروم الإذاعة الوطنية، وجود مشكل ندرة في المواد الاساسية.

وقال وزير التجارة ” لايوجد في الجزائر مشكل ندرة بالمواد الاساسية بل الاشكال في التوزيع بل الاشكال في التوزيع”.

وبالنسبة لخطة تموين السوق خاصة في شهر رمضان، أوضح زيتوني، أن الوزارة. تعتمد على مقاربة الشراكة بين التجار والمتعاملين الاقتصاديين. كما تم إدخال الكثير من التحسينات على خطة العمل.

وأضاف وزير التجارة في ذات السياق “انطلقنا في تحسين الاستراتيجية الوطنية. من اجل توفير كل المواد الاساسية والتذبذب كان في بعض المناطق بسبب عدم نحكم في شبكة التوزيع بصفة دقيقة. ونسعى اليوم لانجاز خطة عمل مع كل الشركاء والوزارات”.

وفي حديثه عن زيت المائدة، أشار وزير التجارة وترقية الصادرات، أنه كنا نستهلك 1600 طن يوميا من الزيت. وبسبب زيادة الطلب تمت إضافة 4600 طن إضافية.

وأضاف في ذات السياق “في فترة سابقة لم يكن هناك ارقام دقيقة وصحيحة وذلك بعد مراجعة الارقام مع المنتجين. وبعد اجتماعات راجعنا قدرات المنتجين الذي يعد اليوم 4600 طن اي 3 اضعاف احتياجات المواطن”.