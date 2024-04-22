وزير التجارة: مراجعة وتحيين القوانين التي تتحكم في نشاطات الصيادلة

قال وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، إنّ القطاع حريص على الانخراط في الجهود الرامية لضبط السوق. وتنمية القطاع لحماية المنتوج الوطني تنفيذاً لتعليمات الرئيس الذي أولى عناية للنهوض بقطاع الصيدلة في الجزائر.

وأضاف وزير التجارة، في كلمة له بمناسبة انطلاق أشغال المؤتمر الوطني السابع عشر للنقابة الوطنية للصيادلة الخواص. أن الصيادلة لعبو دوراً هاماً في تسويق المنتوج الدوائي المحلي الذي يغطي نسبة كبيرة من احتياجاتنا وهو ما يقارب 70 بالمائة. حتى أصبح يصدر بكميات لا بأس بها في العديد من الدول الإفريقية.

وأكد وزير التجارة، مرافقة الوزارة في الترويج للدواء داخلياً أو خارجيا وعلى المستوى الإفريقي وكذا مرافقة النقابة والمنظمات والجمعيات التي تسهر على هذا العمل. كما سيسمح اللقاء بتعزيز التكامل بين القطاعات من أجل إحداث التكامل الحقيقي لمرضى السرطان والمصابين بالأمراض المزمنة وكذا المساهمة في إرساء دعائم الأمن الصحي.

وأضاف وزير التجارة، أن القطاع مستعد بالتشاور مع الشركاء والمهنيين لمراجعة وتحيين القوانين التي تتحكم في نشاطات الصيادلة. بما يتماشى مع قوانين الصحة الجديدة لتوسيع الخدمات الصحية للصيدلية. كما أنه مستعد لتطوير شبكة تسويقية عبر التراب الوطني ومرافقتهم في تسويق منتوجات أخرى. كما تسعى الوزارة إلى المساهمة في وضع الآليات الميدانية المنظمة لآليات التسويق ضماناً لديمومة التموين بالأدوية والمستلزمات الصيدلانية.