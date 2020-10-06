وزير التجارة: معالجة 8000 ملف خاص بدفع تكاليف نقل السلع المصدرة

كشفت وزارة التجارة أنه تم معالجة 8000 ملف خاص بدفع تكاليف نقل السلع المصدرة.

قال وزير التجارة، كمال رزيق، يوم أمس الإثنين، أن 8000 ملف خاص بدفع تكاليف نقل السلع المصدرة.

وأكد رزيق، خلال زيارته للمدية، أن الملفات تتعلق بالفترة ما بين 2016 إلى 2019 التي ظلت في انتظار الدفع، قد تم تصفيتها في مجموعها قبل شهر جويلية الماضي.

وأضاف رزيق أن “نحن حاليا بصدد دراسة طلبات دفع تكاليف نقل البضائع الموجهة للتصدير لسنة 2020، بشكل يضمن الاستقرار المالي للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في التجارة الخارجية”.

وأوضح في هذا الصدد أن “تسوية هذا الملف الذي ترك مهملا لمدة ثلاث سنوات يندرج ضمن إطار السياسة الجديدة لدائرته الوزارية الرامية إلى تفعيل نشاطات التصدير نحو الأسواق الخارجية”.

كما اكد وزير التجارة على اتخاذ إجراءات تحفيزية من شانها المساهمة في تطوير التجارة الخارجية.

ويتعلق الأمر بإنشاء سجل تجاري خاص بمؤسسات التصدير.

والذي يمكن المتعاملين الاقتصاديين من تصدير مجموعة واسعة من المنتجات والبضائع.

في حين أن السجل التجاري السابق المختص في التصدير فقط يحدد التصدير في منتوج واحد.

وأضاف الوزير أن “أن نظام تسديد تكاليف النقل ستشكل كذلك موضوع إصلاح موجه لرفع جميع العراقيل”.