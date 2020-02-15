وزير التجارة: ملبنة بالعاصمة تتلاعب بأكثر من مليون كيس حليب منذ 2019

كشف وزير التجارة، كمال رزيق، عن ضبط ملبنة بالجزائر العاصمة تقوم بالتلاعب بأزيد من مليون كيس حليب منذ 2019.

ونشرت الصفحة الرسمية للوزارة المعنية عبر موقع التوصل الإجتماعي منشورًا لوزير القطاع على صفحته الخاصة.

وقال الوزيرفي منشوره: “أقدم شكر خاص لمدير التجارة لولاية الجزائر وأعوانه على الصيد الثمين لرقابته وهذا بإكتشاف ملبنة بالعاصمة تقوم بأعمال غير قانونية والتلاعب بحوالي أكثر من مليون كيس حليب مدعم منذ 2019”.

وتابع رزيق: “هذه هدية للذين كانوا يستهزئون بنا، وغدًا إن شاء الله نخبركم بملبنتين واحدة بالوسط وأخرى بالغرب واحدة خاصة والثانية عمومية تتلاعب بحليب الزواولة”.

وأضاف الوزير: “لن نرحم أي ملبنة الآن سواء كانت عمومية أو خاصة لأننا كنا متسامحين منذ أكثر من 3 أسابيع معهم واعتقدوا أنّه ضعف منا الآن الغرامات والحجز والعدالة ويمكن الغلق المؤقت لها.. القطار لن يتوقف حتى تطهير القطاع نهائيا.. هاهم أبناء الجزائر الجديدة”.

وقال الوزير في منشور آخر: “أرفع قبعة الإحترام لكل الشعب الجزائري الحر الذي يساندني في معركتي لمحاربة زمرة الفساد والمفسدين، أمامنا معارك كثيرة لتطهير البلاد من هذه النجاسة، من أجل بناء جزائر جديدة نظيفة قوية رائدة بين الأمم”.