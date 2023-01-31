وزير التجارة.. ملتقى إفريقيا للنقل فرصة لتعزيز المبادلات بين الجزائر ودول أخرى

أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، أن ملتقى ومعرض إفريقيا للنقل وتجارة العبور يشكل فرصة. لبحث فرص تعزيز المبادلات التجارية بين الجزائر وليبيا والدول الإفريقية الأخرى.

كما أوضح رزيق، أن هذا الملتقى “الذي تحتضنه الجزائر لأول مرة, هو ثمرة تعاون و تنسيق جزائري-ليبي يهدف لاستطلاع مجالات التعاون”. و”التفاعل و التكامل بين الجزائر و ليبيا و الدول الافريقية في مجال النقل و تجارة العبور”.

واعتبر الوزير هذه التظاهرة “تأكيدا جديدا على الوعي بأهمية التحديات التي تواجه مستقبل و شعوب و اقتصاديات دول المنطقة”. لافتا الى مشاركة رجال الاقتصاد والأعمال في هذا الملتقى، باحثين عن “فرص ملائمة لتوسيع آفاقهم التجارية والاستثمارية وفقا لقاعدة رابح-رابح”. مضيفا “سنحاول من خلال هذا الحدث تسليط الضوء على القضايا التجارية الهامة”. “مع وضع إستراتيجية لتنشيط التجارة البينية ورفع حجم الصادرات نحو السوق الإفريقية”. من أجل “المساهمة في تحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي”.

كما أكد الوزير على ضرورة العمل كدول افريقية سويا من أجل تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية العالمية. من خلال تحقيق التكامل الاقتصادي و”إدماج اقتصاداتنا تدريجيا ضمن سلاسل القيم العالمية”. بهدف “تطوير القطاعات الاقتصادية التي تساهم في خلق مناصب الشغل و تحقيق الرفاه الاقتصادي و الاجتماعي لشعوبنا”.

ودعا رجال الأعمال والمستثمرين “للعمل سويا للمساهمة في النهوض بمعدلات النمو الاقتصادي بالنظر للآفاق الواعدة للمبادلات التجارية الجزائرية الليبية”. “التي تندرج ضمن الديناميكية الجديدة التي يسعى الطرفان لتحقيقها من خلال إرساء علاقات اقتصادية و تجارية بينية محكمة”.