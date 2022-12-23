وزير التجارة: منطقة التبادل الإفريقي الحر ستتيح لنا سوق واعدة بـ 3000 مليار دولار

قال وزير التجارة كمال رزيق، أن الوضع الإقتصادي العالمي الذي يتميز بالتغيرات السريعة في النماذج الإقتصادية يجبرنا على مواجهة جميع التحديات الإستراتيجية واغتنام الفرص.

وأشار وزير التجارة خلال الإفتتاح الرسمي للطبعة 36 لمهرجان “أسيهار” الدولي تحت شعار تمنغست بوابة السوق الافريقية. والتي تدوم من 23 ديسمبر الى 6 جانفي 2032، أن أسيهار هذه السنة تتميز بتنوع الأنشطة الإقتصادية والثقافية والسياحية لاعادة إحياء المنطة والترويج لمقوماتنا الوطنية.

كما أضاف وزير التجارة، أنه وجب علينا كدول إفريقية، العمل سويا من أجل تخفيف حدة آثر هذه الأزمة. التي طالت اقتصاداتنا. من خلال تحقيق التكامل الإقتصادي وإدماج إقتصاداتنا.

وأكد وزير التجارة أن الجزائر سجلت ولأول مرة في تاريخها منحى تصاعدي منذ 2020، للصادرات خارج قطاع المحروقات. لتبلغ في شهر نوفمبر لهذه السنة، أكثر من 6 ملايير دولار أمريكي. كما تعمل الحكومة على ترشيد الواردات، من خلال اعادت تأطيرها. بهدف تحويل الجزائر من سوق مستهلك لأكثر من 60 مليار دولار خلال العشر سنوات الفارطة. الى سوق ذات قدرات إنتاجية تغطي الاحتياجات الوطنية.

كما عزمت الحكومة على اعطاء دفع جديد لنشاط الإستثمار ومناخ الأعمال في الجزائر. من خلال مراجعة قانون الاستثمار بهدف تحقيق انفتاح السوق الوطني على شراكات أجنبية قادرة على تجميع الموارد المالية والوسائل التكنولوجية.

كما كشف وزير التجارة، أن تم تدعيم قانون الاستثمار بتجسيد المناطق الحرّة Zone Franche على مستوى الولايات الحدودية، سيعزّز في بعث الديناميكية الإقتصادية والتجارية بين سكان الولايات الحدودية والدول المجاورة.

وأشار وزير التجارة، إلى أن إستراتيجية بلادنا المعتمدة على التنويع المثمر للشركاء الاقتصاديين والتجاريين على الصعيد العالمي والإفريقي، تسمح لنا ان نكون فاعلين ومؤثرين في المعادلة الدولية خاصة في السّاحة الافريقية، على ضوء إنشاء منطقة التبادل الإفريقي الحر ZLECAF . لتتيح لنا ولشركائنا المستثمرين سوق واعدة ذات نمو اقتصادي بأكثر من 3000 مليار دولار.

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