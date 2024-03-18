وزير التجارة: منع أي زيادات في أسعار المكيفات الهوائية

كشف وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، عن إستراتيجية تم تسطيرها من طرف الوزارة كإجراء إستباقي تحضيرا لموسم الاصطياف، تهدف إلى توفير المنتجات الكهرومنزلية خاصة المكيفات الهوائية.

وأكد الوزير، في كلمة له على هامش زيارة العمل والتفقد التي قام بها اليوم الإثنين، لولاية برج بوعريريج، منع أي زيادات عشوائية قد تمس هذه المواد من طرف المضاربين.

وقام وزير التجارة وترقية الصادرات رفقة والي ولاية برج بوعريريج، كمال نويصر، بزيارة مصنع كوندور لإنتاج المكيفات الهوائية.

كما قام الوزير، خلال زيارته للولاية، بتدشين مخبر مراقبة النوعية وقمع الغش.