وزير التجارة: نحن بصدد إعداد مسودة برنامج الوزارة لتقديمها رسميا أمام مجلس الوزراء

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وزير التجارة: نحن بصدد إعداد مسودة برنامج الوزارة لتقديمها رسميا أمام مجلس الوزراء
بقلم فوزية مسعدي

قال وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم السبت، أنه بصدد إعداد مسودة لبرنامج وزارة التجارة لتقديمها رسميا أمام مجلس الوزراء.

وكشف رزيق أن اللقاءات التي برمجتها وزارة التجارة مع الشركاء الإجتماعيين كان بهدف مناقشة وسن هذه المسودة.

وأشار رزيق ” سيتم مناقشة مسودة خاصة ببرنامج الوزارة، ثم سيتم تقديمها رسميا أمام مجلس الوزراء، ثم بعد ذلك سندافع عليها أمام البرلمان بغرفتيه”.

وأوضح رزيق “مجرد تعييننا على رأس الوزارة باشرنا النقاش مع الشركاء الفاعلين بالوزارة”.

وأضاف ” جلبنا جمعية حماية المستهلك، وإلتقينا بإتحاد التجار وجمعية التجار”. مضيفا “نريد بدعم الشركاء الفاعلين فتح صفحة جديدة بالوزارة”.

وقال رزيق “كنا ولا زلنا نعتقد أن قمع العصابة لا يتم إلا بتكثيف الجهود بين الإطارات بالوزارة”.


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