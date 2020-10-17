وزير التجارة: نحو الفصل بشأن 625 سوق غير مستغلة وطنيا

تتجه وزارة التجارة نحو الفصل بخصوص 625 سوق غير مستغلة لحد اليوم وطنيا.

كشف وزير التجارة، كمال رزيق، من ولاية البيض، أنه سيتم قريبا الفصل بشأن 625 سوق عبر الوطن تم إنجازها من طرف الدولة في وقت سابق و التي تظل غير مستغلة لعدة أسباب.

وقال رزيق، يوم أمس الجمعة نقلا عن التلفزيون الجزائري، أنه “سيتم الفصل في وضعية هذه الأسواق غير المستغلة خلال السنة المقبلة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم من خلال إيجاد طريقة لكيفية استغلالها”.

وأكد الوزير أن “الدولة لن تقوم مستقبلا بعميلة بناء وإنشاء الأسواق على مستوى الولايات”.

ودعا رزيق المهتمين بهذا المجال إلى الاستثمار والمبادرة بإنجاز هذه الفضاءات واستغلالها.

وقال رزيق أنه “سيتم تقديم التسهيلات لهم من طرف المصالح الولائية بمرافقة من مصالح التجارة”.

وبخصوص السجل التجاري للمواد الغذائية، كشف وزير التجارة أنه “سيتم قريبا رفع التجميد عن السجل التجاري للمواد الغذائية عبر 12 ولاية حدودية وذلك تبعا للتسهيلات التي باشرها قطاع التجارة في إطار عملية تأطير وضبط السوق”.

وأضاف رزيق أنه “يرتقب رفع التجميد عن أربعة مشاريع متعلقة بإنجاز مخابر لمراقبة النوعية بكل من ولايات البيض وبومرداس وتيبازة وعين الدفلى”.