وزير التجارة: نظام تعويضي لمصاريف النقل الداخلي والخارجي..تشجيعا للتصدير

كشف وزير التجارة، كمال رزيق، أنه سيتم اللجوء قريبا إلى تطبيق نظام تعويضي لمصاريف النقل الداخلي والخارجي، كإجراء تحفيزي لتصدير المنتجات الوطنية.

وقال رزيق، أمس الخميس خلال ترأسه إجتماعا تنسيقيا تطرق لإشكالية صادرات المنتوجات الوطنية للخارج، في شقها اللوجستيكي، أن النظام سيتم حسب آليات مدروسة.

وأضاف رزيق أنه ستم أيضا دراسة عمليات نقل السلع والضبائع لولايات الجنوب والحدودية، مشيرا أن “العمل سيكون مع وزارة النقل والأشغال العمومية، بهدف أساسي لمضاعفة الصادرات المحلية للخارج”.

وأكد أن ذلك سيتم “بتطوير إمكانيات النقل البري والبحري خاصة عبر شبكات الحديدية، التي يجب أن تصل لأبعد النقاط الحدودية مع عصرنة خدماتها”.