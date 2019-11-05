وزير التجارة: هناك إمكانية لإستيراد السيارات الأقل من 05 سنوات

قال وزير التجارة سعيد جلاب أن مصالحه تدرس إمكانية السماح باستيراد السيارات الأقل من 5 سنوات وهذا بعد التشاور مع ممثلي الشعب في البرلمان.

وأضاف جلاب في تصريح له خلال الزيارة التي قادته إلى ولاية الجلفة اليوم، إن قانون المالية شمل إستيراد سيارات أقل من ثلاثة سنوات فقط.

وأشار ذات المسؤول أن القانون الحالي شمل استيراد سيارات أقل من ثلاثة سنوات و بمحرك بنزين وأن مقترح إستيراد السيارات الأقل من 5 سنوات سينزل غدا للغرفة السفلى للبرلمان.

كما سيتم إضافة مقترح إستيراد سيارات الديزل إلى جانب السيارات التي تسير بمحرك بنزين