وزير التجارة ونظيره الأوغندي يتباحثان سبل التعاون

تحادث وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الجمعة، بالعاصمة الأوغندية كمبالا. مع وزير التجارة والصناعة والتعاون الأوغندي،السيد فرانسيس مويبيسا.

وحضر اللقاء الجزائر بجمهورية أوغندا، شريف وليد، ورئيس مجلس تجديد الإقتصادي الجزائري كمال مولى. و المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة حسين الزاوي.

وخلال اللقاء، أكد زيتوني التزام الجزائر بتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتشجيع المبادلات التجارية. والاستثمارات المشتركة في مختلف القطاعات. تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية ، وهو ما يترجم تنظيم معرض للمنتجات الجزائرية بالعاصمة كامبالا. وتنصيب مجلس رجال أعمال البلدين الذي سيُشكّل فرصة هامة لتوطيد العلاقات بين الجزائر وأوغندا. والعمل المشترك نحو تحقيق الأهداف التي سطرها قائدا البلدين.

من جانبه أكد فرانسيس مويبيسا، أن بلاده ستعمل على توفير البيئة الملائمة للأعمال، وتشجيع الاستثمارات الجزائرية في أوغندا. مضيفا أن أبواب السوق الأوغندية مفتوحة أمام المنتجات الجزائرية التي تتطلع بلاده أن تكون بقوة.

