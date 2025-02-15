وزير التجارة يأمر بالسماح بالبيع الترويجي وتخفيض الأسعار

دعا وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، جميع التجار إلى المساهمة بقوة في تنشيط الأسواق الجوارية التي تم اطلاقها اليوم السبت، والمقدر عددها 565 سوقًا، عبر كامل التراب الوطني.

وأمر الوزير، خلال إشرافه اليوم السبت، على لقاء تشاوري مع الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، بالسماح بالبيع الترويجي والتخفيضات على المواد الاستهلاكية الواسعة لضمان استقرار الأسعار.

وشدد الوزير، في كلمة له بالمناسبة، على حرص الدولة على توفير كل الإمكانيات اللازمة لتنفيذ سياسة تجارية منسجمة مع مخطط عمل الحكومة وبرنامج رئيس الجمهورية. الذي يولي الأولوية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

ودعا زيتوني التجار والحرفيين إلى الوقوف كمناضلين في مواجهة التحديات. مشددًا على أهمية دورهم في ضمان استقرار السوق، تعزيز الإنتاج المحلي. والتصدي للممارسات غير المشروعة مثل الاحتكار والمضاربة.

كما أكد الوزير، أن تعاونهم الفعّال يعكس وعيهم العميق بمسئولياتهم الوطنية. التي تتطلب تضافر الجهود لخدمة المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني.

التحضير لشهر رمضان الكريم

دعا زيتوني جميع التجار إلى المساهمة بقوة في تنشيط الأسواق الجوارية التي تم اطلاقها اليوم السبت. والمقدر عددها 565 سوقًا، عبر كامل التراب الوطني. مع السماح بالبيع الترويجي والتخفيضات على المواد الاستهلاكية الواسعة لضمان إستقرار الأسعار.

وخلال اللقاء، استمع الوزير إلى انشغالات التجار وسبل تذليلها وايجاد مقاربات جديدة لتعزيز دورهم في تطوير الاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق، أكد زيتوني أن الوزارة ستعمل على دراسة مقترحات وانشغالات التجار والتكفل بها. من خلال إطلاق عدة ورشات لعصرنة القطاع التجاري.

ومن جهته، أكد الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين استعداد الإتحاد الكامل لدعم جهود الوزارة في تحقيق التوازن والاستقرار في السوق الوطنية خلال شهر رمضان.

وبالمناسبة أعلن السيد بدريسي عن انطلاق مبادرة تحت شعار “رمضان: مسؤولية، التزام، تضامن” يوم 22 فيفري 2025 من ولاية غرداية.

وتهدف هذه المباردة، إلى تقديم تخفيضات معتبرة على أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، تعزيزًا للقدرة الشرائية للمواطنين.

بالإضافة إلى تنظيم لقاءات وخرجات ميدانية لتحسيس التجار والحرفيين والمتعاملين الاقتصاديين. بأهمية إنجاح هذا الشهر الفضيل وترسيخ ثقافة التضامن الاقتصادي.

وشدد على أهمية الحفاظ على المكاسب المحققة في رمضان الماضي وتثمينها.

مثمنًا نجاعة المقاربة التشاركية التي اعتمدتها الوزارة والتي أسهمت في استقرار السوق وضمان وفرة المواد الأساسية.