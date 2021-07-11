وزير التجارة يأمر بتكثيف الرقابة على الفضاءات التجارية لمواجهة كورونا

ترأس وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم الأحد، إجتماعا تنسيقيا، بحضور الإطارات المركزية للوزارة ومشاركة المدراء الجهويين والولائيين للتجارة، وذلك عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وحسب بيان للوزارة، أكد الوزير خلال الإجتماع على ضرورة مواصلة وتكثيف عمليات التحسيس والرقابة في مختلف الفضاءات التجارية، في إطار المجهودات الوطنية لمكافحة تفشي وباء فيروس كورونا.

وأسدى رزيق تعليماته فيما يخص الاجراءات الخاصة بالفترة الصيفية للوقاية من التسممات الغذائية، وإحترام سلسلة التبريد للمواد الغذائية سريعة التلف، وعرض السلع دون إحترام الشروط الصحية الخاصة بذلك خاصة مع إرتفاع درجات الحرارة في الآونة الأخيرة.

وذكر الوزير، إطارات القطاع، أن سلامة وصحة المستهلك خط أحمر، يضيف البيان.