وزير التجارة يأمر بتكثيف الرقابة على الفضاءات التجارية لمواجهة كورونا
بقلم نادية بن طاهر
ترأس وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم الأحد، إجتماعا تنسيقيا، بحضور الإطارات المركزية للوزارة ومشاركة المدراء الجهويين والولائيين للتجارة، وذلك عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.
وحسب بيان للوزارة، أكد الوزير خلال الإجتماع على ضرورة مواصلة وتكثيف عمليات التحسيس والرقابة في مختلف الفضاءات التجارية، في إطار المجهودات الوطنية لمكافحة تفشي وباء فيروس كورونا.
وأسدى رزيق تعليماته فيما يخص الاجراءات الخاصة بالفترة الصيفية للوقاية من التسممات الغذائية، وإحترام سلسلة التبريد للمواد الغذائية سريعة التلف، وعرض السلع دون إحترام الشروط الصحية الخاصة بذلك خاصة مع إرتفاع درجات الحرارة في الآونة الأخيرة.
وذكر الوزير، إطارات القطاع، أن سلامة وصحة المستهلك خط أحمر، يضيف البيان.
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