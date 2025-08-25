ترأس وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، اليوم بمقر الوزارة، اجتماعًا تنسيقيًا مع الإطارات المركزية للقطاع، خصص لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالرقابة الاقتصادية، تموين السوق والمعارض الخاصة بالمستلزمات المدرسية.

وحسب بيانٍ للوزارة، وبخصوص المعارض الخاصة بالمستلزمات المدرسية، شدّد زيتوني على ضرورة أن تكون هذه المعارض فضاءً اقتصادياً يتيح تنوع السلع. بما يضمن توفير مستلزمات مدرسية ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة، تساهم في تعزيز القدرة الشرائية للأسر.

وفي هذا السياق، أمر الوزير إطارات الوزارة بالنزول الميداني للمتابعة المباشرة لمجريات التنظيم. وضمان حسن سير العملية بما يحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.

كما وجّه الوزير المدراء بالترخيص للمنتجين والمستوردين بالقيام بعمليات البيع المباشر لتجار التجزئة. بهدف تقليص حلقات الوساطة التجارية، وخفض تكاليف التوزيع. بما ينعكس إيجابًا على الأسعار النهائية لصالح المستهلك.

كما تم خلال الاجتماع عرض تقارير مفصلة حول وضعية السوق الوطنية والحملات الرقابية المنفذة مؤخرًا. لاسيما التدخلات الميدانية، المخالفات المسجلة، والإجراءات القانونية المتخذة.

وهنا، شدد الوزير على مواصلة العمل الرقابي، وتكثيفه خاصة في هذه الفترة التي تشهد موجة حر في بعض الولايات. وذلك للحد من مخاطر التسممات الغذائية وضمان حماية صحة المستهلك.