وزير التجارة يأمر بغلق أبواب الوزارة أمام الموظفين المتأخرين

أصدر وزير التجارة كمال رزيق اليوم الثلاثاء،تعليمة تتعلق بالنظام الداخلي لوزارة التجارة،ويتعلق الأمر بعدم إحترام موظفي الإدارة المركزية لتوقيت العمل.

حيث دعا الوزير إلى ضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك بغلق الأبواب وعدم السماح للموظفين بالدخول خارج أوقات العمل.

وجاء في تعليمة لوزارة التجارة إثبات الحضور عن طريق آلة البصمات.

وهذا خلال الفترة الصباحية من الثامنة إلى غاية التاسعة صباحا على الأكثر وعلى12:00وكذا على13:00على الأكثر،أما الفترة المسائية إبتداءً من الساعة16:30.

وكلف الوزير مدير المالية والوسائل العامة، إتخاذ جميع الإجراءات اللازمة قصد التطبيق الصارم لمحتوى التعليمة.

كما ستتخذ الإجراءات القانونية للموظفين الذين لا يمتثلون لهذه التعليمة.