وزير التجارة يأمر بفتح كل الأسواق الجهوية الجمعة والسبت

شدد وزير التجارة، الطيب زيتوني، على أهمية ضمان تموين التجار خلال عطلة عيد الأضحى، بفتح كل الأسواق الجهوية خلال يومي الجمعة والسبت.

كما أكد الوزير، خلال زيارة تفقدية لسوق الجملة للخضر والفواكه “ماقرو” ببلدية سيدي عبد المومن في معسكر، على ضمان المداومة بدء من اليوم الثاني من عيد الأضحى المبارك.

كما كشف زيتوني، أنه يجري العمل لفتح 538 سوق مغلق عبر الوطن.

هذا وتفقد الوزير، رفقة والي ولاية معسكر، فريد محمدي، مختلف أجنحة السوق، و اطلع على سير العمل بالسوق الجهوي.

كما استمع الوزير إلى عرض مفصل قدمه مدير السوق حول سير العمل فيه. وكذا الجهود المبذولة لضمان توفر الخضر والفواكه بجودة عالية وأسعار مناسبة.

بالإضافة إلى مدى تقدم التوجيهات التي أسداها لجعل الأسواق الجهوية كمنصة للشراء للخضر والفواكه والمواد الغذائية.

وفي تصريحات له خلال الزيارة، أكد زيتوني على أهمية سوق الجملة “ماقرو” كواحد من أبرز مراكز توزيع الخضر والفواكه في المنطقة.

مشددا على تسريع استكمال الاستراتيجية الجديدة وجعل أسواق ماقرو عبر الوطن، منصة لشراء منتجات الفلاحين. وتخزينها وسوقا لتوزيع مختلف المنتجات الوطنية سواء الخضر والفواكه او المواد الغذائية.