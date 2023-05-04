وزير التجارة يؤكد على أهمية التعاون والشراكة بين الجزائر وألمانيا

استقبل وزير التجارة و ترقية الصادرات الطيب زيتوني، ، اليوم الخميس 04 ماي 2023، وفدا برلمانيا من بافاريا – جمهورية ألمانيا الاتحادية، برئاسة رئيس الاتحاد المسيحي – الاجتماعي. في بافاريا، توماس كروزر، وبحضور سفيرة ألمانيا لدى الجزائر.

واستعرض الطرفان، خلال هذا اللقاء، علاقات التعاون التجاري وفرص رفع حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وألمانيا، وكذا مشاريع الشراكة التي يمكن إبرامها.

وفي هذا الإطار أكد الوزير على أهمية التعاون والشراكة بين الجزائر وألمانيا التي تعتبر شريك حقيقي، مشيرا لأهمية السوق الجزائرية التي تعتبر سوقا واعدة وبوابة إفريقيا للتصدير.

وأشار الوزير إلى التدابير الجديدة لتسهيل الاستثمارات الأجنبية في الجزائر التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد .

من جهته، أعرب رئيس الوفد البرلماني الألماني البافاري، توماس كرويزر، عن اهتمام شركات بلاده بالإستثمار في الجزائر وضرورة تعزيز التعاون بين البلدين .

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