وزير التجارة يؤكد على تعزيز وتشديد الرقابة على السلع المستوردة

ترأس وزير التجارة اليوم الثلاثاء رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية إجتماعا للإطارات المركزية.

وخصّ الإجتماع حسب بيان الوزارة، ملف تعزيز وتشديد نظام الرقابة على مستوى مفتشيات الحدود البرية والبحرية والجوية.

وذلك بإعتماد آليات جديدة وفق نظام رقمي يسهل عمليات الرقابة مع فعالية في آداء المهام المنوطة للمفتشيات الحدودية، مع التركيز على إخضاع كل السلع والبضائع المستوردة الى المراقبة العينية والمادية خاصة الفواكه المستوردة.

وقد أبرز الوزير خلال هذا الاجتماع أن النظام الجديد المعتمد سيمكن من التقليل الى حد كبير من ممارسات التصريحات الكاذبة لبعض السلع المستوردة.

بالإضافة إلى ضمان جودة السلع قبل تسويقها للمستهلك، مع التأكيد على ضرورة التحلي بالحرص واليقظة في عمليات الرقابة على كل السلع والبضائع التي تخضع للرقابة عبر مختلف المفتشيات الحدودية عبر كامل القطر الوطني .