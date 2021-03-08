وزير التجارة يبحث مع سفيرة مملكة بريطانيا سبل تعزيز التعاون الثنائي

استقبل وزير التجارة كمال رزيق، اليوم الإثنين، سفيرة مملكة بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بالجزائر، شارون وردل.

وحسب بيان الوزارة ، فقد تباحث الطرفان آفاق التعاون الثنائي بين البلدين في المجال التجاري.

وقد تطرق اللقاء إلى عمق العلاقات السياسية والتاريخية والاقتصادية التي تجمع الجزائر ببريطانيا.

وفي هذا السياق، أكد رزيق على ضرورة ان تنعكس على حجم المبادلات التجارية البينية التي ما تزال ضئيلة مقارنة بفرص الشراكة المتواجدة في كلا البلدين.

كما استعرض الوزير بالمناسبة المقاربة الجديدة لترقية الصادرات خارج المحروقات من خلال فتح المجال أمام المستثمرين الأجانب.

بالإضافة إلى تعريفهم بالامتيازات الهامة والمعتبرة التي تتوفر عليها السوق الجزائرية.

وأشار في هذا الإطار إلى أهمية تفعيل مجلس الأعمال الجزائري البريطاني وتبادل الزيارات بين المتعاملين الاقتصاديين بعد جائحة كورونا .

من جانبها أكدت السفيرة البريطانية حرص بلادها على تفعيل المزيد من الشراكات في العديد المجالات لاسيما وان الجزائر شريك استراتيجي لبلادها في القارة الإفريقية.

وفي الأخير هنأ الوزير السفيرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة مقدما لها هدية رمزية من المنتوج الجزائري.