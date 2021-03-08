وزير التجارة يبحث مع سفيرة مملكة بريطانيا سبل تعزيز التعاون الثنائي

استقبل وزير التجارة كمال رزيق، اليوم الإثنين، سفيرة مملكة بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بالجزائر، شارون وردل.
وحسب بيان الوزارة، فقد تباحث الطرفان آفاق التعاون الثنائي بين البلدين في المجال التجاري.
وقد تطرق اللقاء إلى عمق العلاقات السياسية والتاريخية والاقتصادية التي تجمع الجزائر ببريطانيا.
وفي هذا السياق، أكد رزيق على ضرورة ان تنعكس على حجم المبادلات التجارية البينية التي ما تزال ضئيلة مقارنة بفرص الشراكة المتواجدة في كلا البلدين.
كما استعرض الوزير بالمناسبة المقاربة الجديدة لترقية الصادرات خارج المحروقات من خلال فتح المجال أمام المستثمرين الأجانب.
بالإضافة إلى تعريفهم بالامتيازات الهامة والمعتبرة التي تتوفر عليها السوق الجزائرية.
وأشار في هذا الإطار إلى أهمية تفعيل مجلس الأعمال الجزائري البريطاني وتبادل الزيارات بين المتعاملين الاقتصاديين بعد جائحة كورونا .
من جانبها أكدت السفيرة البريطانية حرص بلادها على تفعيل المزيد من الشراكات في العديد المجالات لاسيما وان الجزائر شريك استراتيجي لبلادها في القارة الإفريقية.
وفي الأخير هنأ الوزير السفيرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة مقدما لها هدية رمزية من المنتوج الجزائري.
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