وزير التجارة يبحث مع نظيرته التنزانية تعزيز التعاون الثنائي

بحث وزير التجارة وترقية الصادرات, الطيب زيتوني, اليوم الخميس بدار السلام (تنزانيا), نظيرته التنزانية, أشاتو كيجاجي, سبل التعاون الثنائي في مجالات التجارة والتصدير وتبادل الخبرات.

ويأتي هذا اللقاء الذي جرى بحضور سفير الجزائر في تنزانيا, أحمد جلال, على هامش مشاركة زيتوني في الاجتماع الـ12 لمجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وحسب بيان الوزارة، فقد أكد زيتوني على أهمية تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وتسهيل ولوج المنتجات الجزائرية إلى السوق التنزانية, على غرار مواد البناء والمواد الصيدلانية.

كما أعرب الطرفان عن “الرغبة المشتركة في تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين, وبحث سبل تعزيز الاستثمار المشترك وتطوير القطاعات الصناعية والفلاحية والخدماتية”. يضيف البيان.