وزير التجارة يبحث مع نظيره التركي تعزيز التعاون الثنائي

أجرى وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني ، اليوم الإثنين، مباحثات مع وزير التجارة والاقتصاد التركي، السيد عمر بولات، عبر تقنية التحادث المرئي عن بعد.

وحسب بيان وزارة التجارة، فإن المباحثات تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وكيفية تأطيرها، بهدف الرفع من حجم المبادلات التجارية وتوسيع مجالات التعاون .

وقد حضر اللقاء إلى جانب إطارات القطاع، ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وممثل سفارة جمهورية تركيا بالجزائر.