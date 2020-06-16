وزير التجارة يتباحث مع المحافظ الأوروبي المكلف بالتجارة

تباحث وزير التجارة كمال رزيق اليوم الثلاثاء بالمحافظ الأوروبي المكلف بالتجارة فيل هوقان عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وخلال الإجتماع ناقش الطرفان العديد من القضايا التجارية المشتركة، وكذا الوضعية التجارية الحالية لهذه الشراكة.

لاسيما مع إنتشار فيروس كورونا والذي تسبب في إختلال المبادلات التجارية العالمية.

ووفق بيان الوزراة اتفق الطرفان على ضرورة فتح حوار استراتيجي جاد لتدارك الوضع التجاري وآثار الوباء السلبية على العلاقات التجارية الثنائية.

وذلك من خلال تفعيل اللجان التقنية والتي يحدد تاريخ انطلاق عملها عبر القنوات الديبلوماسية.