وزير التجارة يتباحث مع سفير جمهورية تنزانيا الإتحادية بالجزائر

ناقش وزير التجارة كمال رزيق، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء جمعه بسفير جمهورية تنزانيا الاتحادية بالجزائر جاكوب جايدون كينغو سبل تطوير التعاون التجاري بين البلدين.

وحسب بيان وزارة التجارة، فإن الوزير أكد أن الجزائر تسعى إلى رفع المبادلات التجارية مع الدول الافريقية خاصة مع دخول اتفاقية التبادل الحر القارية حيز التنفيذ، الأمر الذي سيساهم في تعزيز الحركية التجارية بين دول القارة.

وفي السياق ذاته، أضاف رزيق بأن الرهان اليوم هوإعطاء ديناميكية جديدة للتجارة الخارجية، والرفع من قيمة الصادرات خارج المحروقات مع التركيز على تفعيل مجلس رجال الأعمال بين البلدين في أقرب الآجال باستعمال طرق التحاضر المرئي عن بعد كمرحلة أولى.

ومن جهته، أبدى السفير التنزاني استعداد بلاده لبرمجة زيارات متبادلة لرجال الأعمال بعد القضاء على وباء فيروس كورونا نهائيا وبحث فرص الشراكة بما يعود بالمنفعة الاقتصادية لكلا البلدين وذلك في إطار سياسة رابح رابح.