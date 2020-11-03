وزير التجارة يتباحث مع سفير جمهورية تنزانيا الإتحادية بالجزائر

ناقش وزير التجارة كمال رزيق، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء جمعه بسفير جمهورية تنزانيا الاتحادية بالجزائر جاكوب جايدون كينغو سبل تطوير التعاون التجاري بين البلدين.
وحسب بيان وزارة التجارة، فإن الوزير أكد أن الجزائر تسعى إلى رفع المبادلات التجارية مع الدول الافريقية خاصة مع دخول اتفاقية التبادل الحر القارية حيز التنفيذ، الأمر الذي سيساهم في تعزيز الحركية التجارية بين دول القارة.
وفي السياق ذاته، أضاف رزيق بأن الرهان اليوم هوإعطاء ديناميكية جديدة للتجارة الخارجية، والرفع من قيمة الصادرات خارج المحروقات مع التركيز على تفعيل مجلس رجال الأعمال بين البلدين في أقرب الآجال باستعمال طرق التحاضر المرئي عن بعد كمرحلة أولى.
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