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وزير التجارة يترأس إجتماعا للتحضير لشهر رمضان

بقلم نادية بن طاهر
وزير التجارة يترأس إجتماعا للتحضير لشهر رمضان
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ترأس وزير التجارة البروفيسور كمال رزيق ، اليوم السبت، اجتماع تنسيقي مع ممثلي جمعيات حماية المستهلك.

وحسب بيان للوزارة، خصص اللقاء لمتابعة العديد من القضايا المتعلقة بالتحضير لشهر رمضان الكريم.

كما يأتي هذا الإجتماع، عشية فتح الأسواق الجوارية على مستوى 58 ولاية.

وحضر الاجتماع كل من الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين ، المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، جمعية الأمان، جمعية حمايتك، الاتحاد الوطني لحماية المستهلكين.

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