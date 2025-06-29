وزير التجارة يترأس اجتماعًا لبحث أسعار المياه وضبط السوق

ترأس وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، اليوم الأحد، بمقر الوزارة، اجتماعًا خُصّص لمتابعة تطورات الأسعار في السوق.

وحسب بيان الوزارة، فقد استمع الوزير خلال اللقاء إلى عرض تفصيلي حول سوق المياه المعدنية ومياه المنبع، والذي تناول وضعية تسويق هذه المنتجات تحت عدة علامات تجارية وطنية، ومستويات الأسعار المعتمدة على مستوى تجار الجملة والتجزئة.

وفي هذا الاطار أكد زيتوني، أن هذه المتابعات الدورية تهدف إلى ضمان شفافية السوق، وتعزيز مبادئ التوازن والتنافس النزيه، دون المساس بحرية المبادرة الاقتصادية.

كما شدد الوزير على أهمية الاعتماد على البيانات الموضوعية والدراسات التقنية الدقيقة في تحليل مؤشرات السوق واتخاذ أي إجراء تنظيمي، بهدف تحقيق التوازن بين متطلبات الإنتاج وتكاليفه من جهة، وحقوق المستهلك وحماية قدرته الشرائية من جهة أخرى.