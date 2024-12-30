قناة النهار وزير التجارة يتوعد..صحة المستهلك خط أحمر بقلم قناة النهار نشر في 30 ديسمبر 2024 - 15:47 شارك غرِّد أرسل 30 0 وزير التجارة يتوعد..صحة المستهلك خط أحمر إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/VtGoj اقرأ أيضا والي أم البواقي يقبّل رأس شيخ.."ماعندناش لي يبوسو اليدين" قناة النهار 18 ديسمبر صريح جدا : المبالغة في الإهتمام بالمظهر.. هل هي رفاهية أم ضرورة اجتماعية قناة النهار 24 ديسمبر علي بن شيخ : عمري ماكان عندي مشكل مع محي الدين.."هذا ماحدث بيننا" قناة النهار 10 ديسمبر بدون ترتيبات..النوي يلتقي الرئيس المدير العام لمؤسسة مطار الجزائر و نائب رئيس مجمع إيريس قناة النهار 29 ديسمبر الرئيس تبون :" وين كنّا ووين رانا.. مجمع صيدال سيسترجع مكانته الإنتاجية" قناة النهار 21 ديسمبر والي أم البواقي يقبّل رأس شيخ.."ماعندناش لي يبوسو اليدين" قناة النهار 18 ديسمبر البليدة: التصاميم العصرية للسيراميك المحلي..تخطف الأنظار و تتصدر الأسواق قناة النهار 23 ديسمبر الموطار المخفي يوقف سائقين كانوا يمشو في الاتجاه المعاكس.."إستمع لتبريراتهم" قناة النهار 26 ديسمبر الإعتزاز بالعزوبية عند الشباب.. تعبير عن الإستقلالية أم هروب من المسؤولية ! قناة النهار 25 ديسمبر مع برودة الطقس..مواطنون يقبلون على الأعشاب الطبيعية قناة النهار 23 ديسمبر