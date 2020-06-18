وزير التجارة يجتمع بنقابة الصيادلة

إجتمع وزير التجارة كمال رزيق، اليوم الخميس، مع رئيسي النقابة الوطنية للصيادلة الجزائريين المعتمدين، والنقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص.
وحسب بيان الوزارة، فقد تم التطرق الى انشغالات هاتين النقابتين، ويتعلق الأمر بالنقاط الأساسية التالية:
– تقنين نشاط تجارة المكملات الغذائية
– مراقبة المنتجات الصيدلانية وشبه الصيدلانية التي تسوق عبر الانترنت
– تحديد قائمة المنتجات التي يقتصر بيعها في الصيدليات: كحليب الأطفال الرضع والأجهزة الطبية
-تشكيل لجنة عمل مختلطة للتنسيق بين وزارة التجارة والنقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص
وبعد الاستماع الى مداخلات أعضاء النقابتين وجه السيد وزير التجارة تعليمات الى مسؤولي القطاع لدراسة هذه الانشغالات.
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