وزير التجارة يجتمع بنقابة الصيادلة

إجتمع وزير التجارة كمال رزيق، اليوم الخميس، مع رئيسي النقابة الوطنية للصيادلة الجزائريين المعتمدين، والنقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص.

وحسب بيان الوزارة، فقد تم التطرق الى انشغالات هاتين النقابتين، ويتعلق الأمر بالنقاط الأساسية التالية:

– تقنين نشاط تجارة المكملات الغذائية

– مراقبة المنتجات الصيدلانية وشبه الصيدلانية التي تسوق عبر الانترنت

– تحديد قائمة المنتجات التي يقتصر بيعها في الصيدليات: كحليب الأطفال الرضع والأجهزة الطبية

-تشكيل لجنة عمل مختلطة للتنسيق بين وزارة التجارة والنقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص

وبعد الاستماع الى مداخلات أعضاء النقابتين وجه السيد وزير التجارة تعليمات الى مسؤولي القطاع لدراسة هذه الانشغالات.