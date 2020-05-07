وزير التجارة يجري مكالمة هاتفية مع السفير الأمريكي في الجزائر

الوطني
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وزير التجارة يجري مكالمة هاتفية مع السفير الأمريكي في الجزائر
بقلم م . فيصل

أجرى وزير التجارة كمال رزيق، اليوم الخميس، مكالمة هاتفية مع السفير الأمريكي في الجزائر جون ديروشر، بطلب من هذا الأخير.

وخلال المكالمة تطرق الطرفان إلى جملة من القضايا الإقتصادية ذات البعد المحلي والإقليمي والدولي والعلاقات بين البلدين في شقها الإقتصادي.

حسبما أفاد به بيان لوزارة التجارة فقد شدد الوزير على ضرورة تنمية وتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين وبنائها على أسس متينة.

كما ابرز الوزير استمرار مساعي الدولة الجزائرية اليوم في تحسين مناخ الأعمال والدليل على ذلك الغاء قاعدة 51/49 الا في بعض القطاعات الإستراتيجية.

من جهته رحب كمال رزيق  بالإستثمارات الجزائر  والشركات الأمريكية وفق قاعدة رابح رابح.


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