وزير التجارة يحل بأوغندا لافتتاح معرض المنتجات الجزائرية بـ “كامبالا”

حلّ وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الجمعة، بالعاصمة الأوغندية كامبالا ، للاشراف على افتتاح معرض المنتجات الجزائرية، المزمع تنظيمه في الفترة الممتدة من 29 سبتمبر إلى غاية 02 أكتوبر2023، بـ “كامبالا”.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن الوزير يشرع في زيارة عمل لجمهورية أوغندا على رأس وفد من رجال الأعمال. بدءاً من اليوم، وكان في استقباله وزيرة الدولة المكلفة بالتجارة الأوغندية.

كما أشار المصدر، أن الوزير سيكون خلال زيارته هذه بوفد من رجال الأعمال على رأسهم رئيس مجلس تجديد الإقتصادي الجزائري كمال مولى. و المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة حسين الزاوي.

وتندرج هذه الزيارة في اطار تعزيز العلاقات الثنائية بين الجزائر وجمهورية أوغندا. و تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتعلقة بدعم ولوج المنتجات الجزائرية إلى الأسواق الإفريقية.