قناة النهار وزير التجارة يحل ضيفا على فوروم الإذاعة الوطنية بقلم قناة النهار نشر في 27 مارس 2023 - 13:07 شارك غرِّد أرسل 8 0 وزير التجارة يحل ضيفا على فوروم الإذاعة الوطنية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/2HWhL اقرأ أيضا برج بوعريريج : تنظيم عادة الوزيعة في قرية أورير بجعافرة بمناسبة قدوم شهر رمضان قناة النهار 21 مارس طالع هابط: مصنع فحم يشكل خطر كبير على سكان ولاية معسكر في غياب تام للسلطات قناة النهار 12 مارس عملية البحث عن الطفل محمد متواصلة بعد اختفائه بدوار غنامة - تيسمسيلت قناة النهار 25 مارس شارع السياسة: رئيس الجمهورية يعدل الحكومة .. تغييرات لبعث القطاعات المتعثرة قناة النهار 19 مارس تلمسان : عاصمة التوابل..محج العديد من الزوار عبر الوطن مع إقتراب رمضان قناة النهار 21 مارس djam وسهيلة معلم يخسران أمام مبارك مناد وعايدة في شالنج بدل الستايل قناة النهار 26 مارس الوادي / الاطاحة بشبكة مختصة في نقل الكيف المعالج بالدراجات النارية قناة النهار 21 مارس أحوال الطقس / إستمرار الأجواء المستقرة على هذه المناطق قناة النهار 10 مارس صريح جدا: أسواق الرحمة.. مواجهة المضاربة وإستقرار الأسعار في رمضان قناة النهار 22 مارس ريبورتاج / موبيليس .. مناطق الظل قصة من الماضي قناة النهار 07 مارس