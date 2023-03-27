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قناة النهار

وزير التجارة يحل ضيفا على فوروم الإذاعة الوطنية

بقلم قناة النهار
وزير التجارة يحل ضيفا على فوروم الإذاعة الوطنية
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وزير التجارة يحل ضيفا على فوروم الإذاعة الوطنية

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رابط دائم : https://nhar.tv/2HWhL
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