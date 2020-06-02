وزير التجارة يدرس الاقتراحات الخاصّة بمرافقة التجار والحرفيين المتضرّرين من جائحة كورونا

ترأس مساء اليوم الثلاثاء وزير التجارة كمال رزيق رفقة الوزير المنتدب للتجارة الخارجية إجتماعا لدراسة الإقتراحات الخاصّة بمرافقة التجار والحرفيين المتضرّرين من جائحة كورونا وتقديمها إلى الحكومة.

وحضر الإجتماع كل من الامين العام للوزارة ومدير الديوان بالوزارة والمدير العام للنشاطات التجاريّة ورئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.

كما حضر الإجتماع رئيس الجمعيّة الوطنية للتجار والحرفيّين، وكذا الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيّين.

وخلال الإجتماع تم دراسة إمكانيّة منح قروض بنكيّة بدون فوائد لصالح التجار والحرفيّين المتضرّرين.

كما تم التطرق إلى إمكانيّة مسح ضريبي بين 6 أشهر إلى 12 شهرا من عام 2020 لصالح التجار والحرفيّين المتضرّرين.

مع بحث إمكانية الغاء غرامات التّأخير ذات العلاقة بنشاطات التجّار والحرفيّين المتضرّرين.

وسيتم رفع إقتراحات إلى الوزير الأوّل لإعادة فتح نشاطات تجاريّة وحرفيّة.