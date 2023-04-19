وزير التجارة يدعو إطارات غرفة التجارة والصناعة لإعادة النظر في قانونها الأساسي

دعا وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، إطارات الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة إلى إعادة النظر في القانون الأساسي للغرفة. بغرض تحديثها وتحسين أدائها للتماشي والتوجهات الاقتصادية الوطنية والعالمية، لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في البلاد.

كما دعا الوزير “إلى إعادة النظر في القانون الأساسي للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة”. “بهدف تحديثها وتحسين أدائها بما يتوافق و التوجهات الاقتصادية الوطنية والعالمية، لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في البلاد”.

وأكد زيتوني -وفق البيان- أن غرفة التجارة يجب أن تلعب”دورا رياديا” في الاقتصاد الوطني. و أن تكون مؤسسة اقتصادية “فعالة” في خدمة المتعاملين الاقتصاديين.

في حين، أشار، وزير التجارة، أن المركز يجب أن يتحول إلى بنك للمعلومات الاقتصادية الدقيقة. من خلال الإحصائيات والبيانات الرقمية التي يحوزها بخصوص كل المؤسسات التجارية الناشطة في السوق الوطنية، وفق بيان للوزارة.

كما دعا الوزير إطارات المركز إلى تعزيز جودة الخدمات الرقمية لتلبية متطلبات المستخدمين. وهذا بعدما استمع إلى عرض مفصل حول المركز و مهامه بالإضافة إلى الخدمات المقدمة لفائدة التجار و المتعاملين الاقتصاديين.

في حين، أكد زيتوني -يضيف البيان- أن المركز الوطني للسجل التجاري قطع أشواطا كبيرة في مجال رقمنة خدماته الإدارية. مما ساهم في تسهيل كل الإجراءات للمتعاملين الاقتصاديين، و تحسين بيئة الأعمال في البلاد.