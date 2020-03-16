وزير التجارة يدعو الفاعلين في قطاع الصيدلة لتوفير الوسائل الخاصة بالتعقيم والوقاية من إنتشار كورونا

أكد وزير التجارة كمال رزيق على ضرورة توفير الوسائل الخاصة بالتعقيم والوقاية من انتشار فيروس كورونا على غرار الكمامات والقفازات ومطهر اليدين.

وخلال اجتماعه مع الفاعلين في قطاع الصيدلة أوضح رزيق بأن “الحكومة شرعت في تشجيع المستثمرين الراغبين في تصنيع الكمامات والقفازات والمواد المطهرة.

وأضاف الوزير ان هذا التشجيع من اجل “لتغطية الطلب ودعمهم بتقديم كل التسهيلات المتعلقة بالتصنيع والاستثمار”.

وفي ذات السياق اكد رزيق بأن الحكومة قد تلجأ إلى دعم السوق بالمنتجات المستوردة في حالة عدم كفاية المنتج الوطني في هذا المجال.

وأشار وزير التجارة إلى أن اللجوء للمنتجات المستوردة يأتي بعد التشاور مع الجهات المعنية في ظل تزايد الطلب على اقتناء هذا النوع من المنتجات.

من جهة أخرى ناقش الوزير مقترحا يتعلق بتسقيف أسعار المواد المطهرة لتكون في متناول المستهلكين مع تشديد الرقابة في هذا المجال .

وللإشارة، إجتمع اليوم الوزير مع ممثلين عن النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص والإتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة وكذا مجلس الاخلاقيات لمهنة الصيادلة.