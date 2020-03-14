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وزير التجارة يدعو لتفادي المصافحة وتقليص الإجتماعات بسبب كورونا

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وزير التجارة يدعو لتفادي المصافحة وتقليص الإجتماعات بسبب كورونا
بقلم نسرين محفوف

دعا وزير التجارة كافة الإطارات والموظفين التابعين للوزارة عبر التراب الوطني، إلى لتفادي المصافحة، وتقليص الاجتماعات تفاديا لتفشي وباء كورونا.

وجاء في بيان وزير التجارة، اليوم السبت، أن القرار جاء تنفيذا لتعليمات السلطات العمومية الرامية إلى الوقاية من وباء كورونا.

وطالب الوزير، من المدراء الجهويين، إعطاء تعليمات لكافة الإطارات والموظفين، لتفادي المصافحة، وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى انتشار الوباء.

وطالب رزيق من المدراء الجهويين، وضع تحت تصرف الموظفين، التحاليل المضادة لهذه الجراثيم.

كما طالب وزير التجارة، بتقليص تنظيم الاجتماعات، إلا في الحالات التي تستوجب لها الضرورة.


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