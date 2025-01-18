وزير التجارة يدعو لحماية المستهلك من الإعلانات الزائفة والمضللة

حث وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، في اللقاء الوطني لإطارات قطاعه، على تعزيز وعي المستهلك حتى يساهم في حماية نفسه وأسرته ومجتمعه ووطنه، من مختلف الإغراءات والإعلانات الزائفة والمضللة.

وأثنى الوزير، في كلمة له في هذا اللقاء الذي أراد أن يكون تقليدا سنويا، على المساعي والأصوات الرامية إلى صونِ كرامة المستهلك وسلامته.

مشيرا إلى أن هذا يتطلب بلا شك تعزيز الثقة بين المنتجين والمحولين من جهة والمستهلكين من جهة أخرى.

كما حث الوزير، إلى تعزيز وعي المستهلك حتى يُساهم في حماية نفسه وأسرته ومجتمعه ووطنه، من مختلف الإغراءات والإعلانات الزائفة والمضللة.

ودعا زيتوني، الجميع إلى الانخراط بإيجابية في الحملات التحسيسية التي تستهدف “عقلنة الاستهلاك والحدّ من التبذير”. لترقية الثقافة الاستهلاكية للمجتمع الجزائري.

هذ ويهدف هذا اللقاء الوطني لإطارات القطاع، إلى رسم أهداف المخطط القطاعي وتقييم حصيلة العمل المنجز. لتعزيز الأمن الغذائي وارتباطاته بتموين منتظم ومتوازن للسوق الوطنية. وحماية القدرة الشرائية للمواطن.